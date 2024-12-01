Эксперт Руслан Закарин: главное сохранять спокойствие и доверие к национальной валюте

У Казахстана есть огромный потенциал для укрепления экономики, уверен независимый аналитик Руслан Закарин. Эксперт отметил, что важно помнить о том, что экономическая стабильность зависит не только от действий Национального банка, но и от самих казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz.

Руслан Галымжанович, многие наши читатели задаются вопросом, на основе чего ежедневно формируется курс тенге? Можете объяснить, как это происходит?

— Курс тенге формируется на основе рыночных механизмов. Представьте, что валютный рынок — это огромный базар, где банки, компании и инвесторы покупают и продают доллары. Цена, или курс зависит от спроса и предложения. Если много участников хотят купить доллары, а продавцов мало, цена растет, то есть тенге ослабляется. Если наоборот — доллары продают активно, курс доллара снижается, а тенге укрепляется. Этот процесс происходит на Казахстанской фондовой бирже (KASE). Национальный банк, который раньше мог контролировать курс, теперь вмешивается только в исключительных случаях, когда на рынке наблюдаются панические настроения. Такой подход называется режимом свободно плавающего курса, который Казахстан применяет с 2015 года.

Какие факторы оказывают основное влияние на курс тенге?

Факторов, влияющих на курс тенге, действительно много, но я бы выделил несколько ключевых. Во-первых, это цены на нефть. Казахстан — экспортно ориентированная страна, и значительная часть наших доходов в валюте поступает именно от продажи нефти. Когда цены на нефть растут, экономика получает больше валютной выручки, что поддерживает тенге. Но если нефть дешевеет, курс нашей валюты начинает ослабевать.

Во-вторых, важное значение имеет курс российского рубля. Россия — наш крупнейший торговый партнёр, и мы тесно связаны экономически. Когда рубль ослабевает, например, из-за санкций, это неизбежно отражается на тенге. Так, недавнее ослабление рубля побудило казахстанских импортёров активнее скупать доллары, что добавило давления на нашу валюту.

Третий фактор — это глобальная экономика и положение доллара. Доллар является основной валютой международных расчётов. Когда экономика США демонстрирует рост, а Федеральная резервная система повышает процентные ставки, доллар становится более привлекательным для инвесторов, а валюты развивающихся стран, включая тенге, слабеют.

И наконец, нельзя забывать про ожидания участников рынка. Это очень важный, но часто недооцененный фактор. Если бизнес или население ожидают, что курс доллара вырастет, они начинают активно его покупать, что создаёт дополнительный спрос на валюту и усиливает давление на тенге. Особенно это заметно, когда курс подходит к психологически значимым отметкам, например, 500 тенге за доллар.

Национальный банк проводит валютные интервенции. Что это за процесс, и зачем он нужен?

— Валютные интервенции — это когда Национальный банк выходит на рынок и продает доллары из своих резервов или покупает их, чтобы повлиять на курс. Например, если спрос на доллары резко вырос и тенге начинает ослабевать слишком быстро, Нацбанк может продать доллары, чтобы удовлетворить спрос и успокоить рынок. Это помогает предотвратить панику и защитить экономику от резких скачков курса. Но важно понимать: интервенции не служат для фиксирования курса на определённом уровне. Их задача — сглаживать чрезмерные колебания, которые могут быть вызваны спекуляциями или другими краткосрочными факторами.

Многие отмечают, что Нацбанк в последнее время стал более открытым. Это действительно так?

— Да, это действительно заметное изменение. Национальный банк регулярно публикует отчёты и комментарии, подробно объясняя свои действия. Например, недавно они открыто сообщили о проведении валютных интервенций и повышении базовой ставки. Такая политика прозрачности крайне важна, так как она помогает обществу понимать причины происходящего и снижает уровень паники в случае экономической нестабильности.

Почему тенге так сильно зависит от доллара?

— Это связано с особенностями нашей экономики. Казахстан зарабатывает на экспорте сырья, особенно нефти, и эти сделки обычно проводятся в долларах. Кроме того, мы импортируем множество товаров, от техники до продуктов питания, которые тоже оплачиваются в долларах. Таким образом, наша экономика буквально "привязана" к доллару. Чем сильнее доллар, тем больше денег нужно, чтобы купить импортные товары, и это сразу отражается на курсе тенге.

Как казахстанцам реагировать на изменения курса?

— Главное сохранять спокойствие и доверие к национальной валюте. Паника на рынке только усиливает колебания курса. Национальный банк работает над стабилизацией экономики, и мы видим, что предпринимаемые меры направлены на долгосрочную финансовую устойчивость. Прежде всего, важно не поддаваться панике. Курсовые колебания — это естественный процесс в любой открытой экономике.

Однако, есть несколько рекомендаций, которые помогут сохранить уверенность в такой ситуации. Во-первых, диверсифицируйте свои сбережения. Храните часть средств в тенге, а часть в долларах. Это простой и эффективный способ защитить свои накопления от резких изменений курса. Во-вторых, сохраняйте спокойствие. Если вы планируете крупные покупки или инвестиции, важно ориентироваться на долгосрочные цели, а не принимать решения под влиянием краткосрочных колебаний. И наконец, старайтесь быть в курсе макроэкономической ситуации. Обращайте внимание на такие показатели, как цены на нефть, действия Национального банка и изменения в мировой экономике. Это позволит вам лучше понимать происходящее и принимать более взвешенные решения.

Какие прогнозы Вы можете дать по курсу тенге?

— В ближайшей перспективе я ожидаю, что курс тенге будет находиться в пределах 510–520 тенге за доллар. Даже если внешние факторы, такие как цены на нефть или усиление санкций против России, окажут некоторое давление на валюту, наша экономика уже демонстрирует способность справляться с такими вызовами.

Что касается долгосрочной перспективы, у Казахстана есть огромный потенциал для укрепления экономики. Если мы продолжим проводить структурные реформы, направленные на диверсификацию, сократим зависимость от сырья и будем инвестировать в развитие несырьевых отраслей, наша валюта станет более устойчивой. Важно помнить, что экономическая стабильность зависит не только от действий Национального банка, но и от нас с вами — от того, насколько мы уверены в будущем и готовы поддерживать нашу экономику, используя тенге.