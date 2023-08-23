Эксперт оценил риски аварий на будущей АЭС в Казахстане

Председатель Совета ветеранов атомной науки, энергетики и промышленности Бауыржан Ибраев, высказал свое мнение о строительстве АЭС в Казахстане. Он считает что стране не нужно ограничиваться строительством одной станции, передает BaigeNews.kz.

"Одной атомной станции Казахстану будет недостаточно. С учетом того, что министерство энергетики только на днях объявило, что к 2032 году в энергобалансе страны ожидается добавить различные энергетические установки на 17 ГВт. Как же можно будет компенсировать такой дефицит? Тепловые станции могут помочь в этом. Использование ветра и солнца также представляется возможным, но есть риск высокой себестоимости при высоком тарифе. В данном случае единственным вариантом является строительство АЭС", - сказал Бауыржан Ибраев.

По словам спикера, в Казахстане будет необходимо строить несколько атомных электростанций.

"Первая АЭС, которую мы ожидаем, конечно, хороша, но в любом случае нам следует компенсировать существующий энергодефицит. К 2040-2045 годам ожидается утроение потребления энергии по сравнению с текущими показателями. В настоящее время у Казахстана нет возможности увеличить производство энергии в таком масштабе при помощи возобновляемых источников, поэтому единственным альтернативным выходом является скорейшее введение в эксплуатацию атомной электростанции. В действительности, это не слишком дорого, и затраты быстро окупятся. Срок службы АЭС составляет более 80 лет. У нас есть ядерный потенциал, а также компетенция, связанная с добычей урана. Мы являемся лидером по добыче урана. В настоящее время Казахстан полностью готов к строительству атомной станции", - отметил председатель Совета ветеранов атомной науки, энергетики и промышленности.

Он также выразил понимание опасений, которые у людей могут возникнуть в отношении безопасности атомных электростанций.

"Конечно, я согласен с тревогами людей относительно безопасности. Но давайте рассмотрим одну цифру. В начале 90-х годов в Казахстане от автомобильных аварий ежегодно погибало чуть больше 14 тысяч человек. Однако никто не отказывается от автомобилей. Сегодня ежегодно погибает 6000-7000 человек в автоавариях, но это не мешает нам использовать автомобили. Более того, в Казахстане работают 3 исследовательских реактора, и за весь срок службы не было ни одного случая человеческой смерти. На сегодняшний день система автоматизации на атомной станции достигла такого уровня, что вмешательство человека в работу станции абсолютно не требуется. Это исключает человеческий фактор и практически исключает возможность различных видов аварий, включая самолетные катастрофы, землетрясения и многое другое. Фактически все известные случаи и проблемы, связанные с атомными станциями, могут быть устранены при помощи автоматизации систем управления и искусственного интеллекта", - сказала Бауржан Ибраев.

Стоит отметить, что министерство энергетики сообщили о том, что для первой АЭС в стране рекомендуется выбрать технологию, проверенную на опыте строительства и успешной эксплуатации аналогичной станции. В этой связи составлен "шорт-лист", состоящий из следующих потенциальных поставщиков ядерных технологий:

- китайская компания CNNC с реактором HPR-1000;

- корейская KHNP c реактором APR-1400;

- российская Росатом c реакторами ВВЭР-1200 и ВВЭР-1000;

- французская EDF с реактором EPR-1200"

"Что касается Франции, следует отметить, что строительство атомных электростанций здесь сопряжено с высокими затратами. Это также влечет большую зависимость от поставщиков комплектующих, а также требует длительных периодов профилактики и ремонта. А Корея используют американские реакторы. Однако американцы, возможно, не передают полностью всю технологию и документацию. Это может создать полную зависимость от Кореи и, в данном случае, от Соединенных Штатов. Кроме того, существует вопрос о научной компетенции, которая может отсутствовать у корейских специалистов. Китай действительно имеет значительные компетенции в этой области и активно строит множество атомных реакторов. Однако, к сожалению, у них пока нет опыта строительства за рубежом, за исключением строительства в Пакистане. Было бы интересно увидеть, как их атомные реакторы будут работать за пределами Китая", - говорит Ибраев.

Также он отметил, что на данный момент Россия является одним из крупнейших мировых вендоров в области строительства атомных электростанций и участвует в проектах в 11 странах.

"Несмотря на попытки избежать зависимости от иностранных поставщиков, в данном случае сотрудничество с Россией, на мой взгляд, представляет наименьшую зависимость. Россия имеет комплексные программы в атомной области, а также многочисленные проекты в других сферах с нашей страной. Кроме того, отсутствует языковой барьер", - пояснил спикер.

По его словам, существует сложность в определении, прибыльна ли компания из конкретной страны, поэтому важно провести детальное исследование всех аспектов. Теоретически возможно совмещать технологии разных стран.

"Один из ключевых вопросов – это определить то, как организовать этот проект организационно. Когда речь идет о международном консорциуме, существует опасение, что он может не справиться с возможными прорехами и недоработками друг друга. Лично для меня более интересной кажется идея выделения контрактов, при которой одна сторона будет ответственной за строительство, а другая за операционное управление. В этой связи было бы полезно учесть опыт Узбекистана", - отметил Бауыржан Ибраев.

По словам спикера, подготовить ТЭО можно в течение 1,5 лет. Этап строительства займет примерно 5-6 лет. На любом этапе планирования можно внести согласования. Максимальное время, до которого можно завершить первый блок и начать его эксплуатацию, составит 10 лет. Второй блок будет готов, примерно, через 2 года после первого. После, можно начать строительство АЭС в нескольких локациях, где наблюдается дефицит энергии.