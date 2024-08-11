Эксперт: Олимпиада – фестиваль спорта, а не социально-экономический индикатор

Эксперт Института Евразийской интеграции Корлан Жусупбаева высказала своё мнение об участии в страны в Олимпиаде и стоит ли сравнивать медали Казахстана и Узбекистана, передаёт BaigeNews.kz.

"За последние годы отношение к Олимпийским играм в странах, не участвующих в различных гонках тщеславия, значительно изменились. Олимпиада стала больше восприниматься так, как она и задумывалась Пьером де Кубертеном в конце XIX века во Франции – как фестиваль спортивных шоу, помноженный на современную коммерциализацию. Поэтому выступление Казахстана в Париже, как и любых других сборных, не должны вводить в заблуждение. Это просто спорт и развлечение, которое способствует популяризации здорового образа жизни, но при этом никак не соотносится с социально-экономическими темпами развития страны", — считает эксперт.

Корлан Жусупбаева отметила, что сегодня в социальных сетях иногда встречаются комментарии о том, что Узбекистан намного превзошел Казахстан, что надо у него учиться. По словам спикера, Олимпиада ­— это не гонка призов, ведь даже медальный зачёт здесь ­— неофициальный.

"Это гораздо больше про позитивные эмоции, сопереживание и взаимную поддержку. К примеру, каждый из нас радовался достижениям соседей из Центральной Азии, ведь проявили себя не только казахстанские и узбекские спортсмены, но и кыргызстанцы. Нет причин делать из этого драму: чем выше спортивная конкуренция в регионе, тем лучше будут результаты в будущем. Опять же, мы говорим только о спорте, потому что если переходить на какие-либо социально-экономические показатели, то здесь они несравнимо выше в пользу Казахстана. Уровень бедности в РК в два раза ниже, чем в РУ. Безработица в нашей стране составляет 4,8%, тогда как у южных соседей – 8,4%. Казахстанский товарооборот с ключевыми экономическими партнерами – Китаем, США и Россией – также более чем в два раза превосходит узбекский. Причем это объективные цифры, с которыми никто в ЦА не спорит, поскольку экономическое лидерство нашей страны очевидно. Другое дело, что в текущих непростых макроэкономических условиях гораздо важнее взаимовыгодно кооперироваться, нежели спорить из-за того, чьи медали выше рангом", ­— говорит эксперт.

По словам эксперта, это в первую очередь относится к нашей внутренней аудитории, которая пытается сделать глубоко уходящие выводы из неофициального зачета одной только Олимпиады.