Бакытгуль Байхожаева, заведующая кафедрой стандартизации, сертификации и метрологии транспортно-энергетического факультета Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева сказала, что, согласно исследованиям ученых, часовой пояс имеет значительное влияние на биологические ритмы организма, воздействуя на сон, активность и общее здоровье человека. Правильный выбор часового пояса, количество солнечного света и длительность сна напрямую влияет на здоровье и работоспособность человека. А вот постоянные изменения времени могут сказаться негативно. Байхожаева отметила, что смена часового пояса в Казахстане имеет свои преимущества и особенности использования, которые можно рассмотреть в нескольких ключевых аспектах, передаёт BaigeNews.kz.

Помимо вышеизложенного, необходимо отметить экономические выгоды, объяснила Бакытгуль Байхожаева.

"Во-первых, согласованность с международными партнерами. Изменение часового пояса может улучшить синхронизацию рабочего времени с ключевыми экономическими и торговыми партнерами. Это особенно важно для Казахстана, активно взаимодействующего с ЕС, Россией и Китаем. Во-вторых, правильное распределение времени позволяет лучше организовать рабочие часы и уменьшить влияние временных зон на международную торговлю и логистику. Грамотно подобранный часовой пояс способствует лучшей адаптации к ритмам природы, что улучшает самочувствие и здоровье населения", - сказала она.

Также она подчеркнула, что установление единого часового пояса устранит временные барьеры между жителями разных регионов, улучшит координацию транспортных и других коммуникаций, благоприятно скажется на ведении бизнеса, взаимодействии государственных органов и экстренных служб.

"Таким образом, смена часового пояса - это стратегическое решение, которое требует тщательного анализа социальных, экономических и природных факторов", - добавила Байхожаева.

Напомним, ранее Президент высказался по вопросу о едином часовом поясе.