Эксперт из Франции подсказал, на что обратить внимание при строительстве АЭС

Вице-президент французской компании Assystem Гийом Пюраве прокомментировал возможное развитие атомной индустрии в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz. Он отметил важность развития профессиональных навыков специалистов.

"Самый главный совет Казахстану - развивать соответствующие компетенции в ядерной области. Строительство любой атомной электростанции занимает от 10 лет. Но после запуска в эксплуатацию, будь то на 30, 40 или 50 лет, также необходимы высококвалифицированные профессионалы. Поэтому крайне важно развивать профессиональные и компетентные знания", - сказал эксперт на международной выставке ядерных технологий KazAtomExpo.