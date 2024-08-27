Эксперт из Франции подсказал, на что обратить внимание при строительстве АЭС
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Вице-президент французской компании Assystem Гийом Пюраве прокомментировал возможное развитие атомной индустрии в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz. Он отметил важность развития профессиональных навыков специалистов.
"Самый главный совет Казахстану - развивать соответствующие компетенции в ядерной области. Строительство любой атомной электростанции занимает от 10 лет. Но после запуска в эксплуатацию, будь то на 30, 40 или 50 лет, также необходимы высококвалифицированные профессионалы. Поэтому крайне важно развивать профессиональные и компетентные знания", - сказал эксперт на международной выставке ядерных технологий KazAtomExpo.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в июне 2024 года объявил о проведении в стране референдума по строительству атомной электростанции. Глава государства подчеркнул, что окончательное решение по референдуму примут граждане.
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