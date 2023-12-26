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Эксперимент BaigeNews: насколько безопасны столичные автобусы?

Сегодня, 17:13
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Эксперимент BaigeNews: насколько безопасны столичные автобусы? Сегодня, 17:13
Сегодня, 17:13
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Корреспондент BaigeNews.kz выяснил какие правонарушения чаще всего совершают пассажиры общественного транспорта, как они влияют на безопасность движения и что делать водителю, если кто-то попытается на него напасть? Разбираем на примере случая в Алматы. 

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