Эксперимент BaigeNews: насколько безопасны столичные автобусы?
Сегодня, 17:13
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Сегодня, 17:13Сегодня, 17:13
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Корреспондент BaigeNews.kz выяснил какие правонарушения чаще всего совершают пассажиры общественного транспорта, как они влияют на безопасность движения и что делать водителю, если кто-то попытается на него напасть? Разбираем на примере случая в Алматы.
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