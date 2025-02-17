В Акмолинской области расследуют растрату более 4,5 миллиона тенге, полученных за муку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В отдел полиции Атбасарского района поступило заявление от одного из местных ТОО о том, что с января по ноябрь 2024 года на предприятии произошла растрата более 4 миллионов тенге.

По факту начали досудебное расследование в соответствии с частью 2 статьи 189 Уголовного кодекса РК.

Удалось установить, что к делу могут быть причастны двое местных жителей, работавших в ТОО экспедиторами. Полицейские проверяют их возможную причастность.

По предварительным данным, экспедиторы, занимающиеся поставками муки, утверждали, что клиенты брали продукцию в долг. Однако установлено, что на самом деле расчёты производились наличными. Следственные действия продолжаются.





