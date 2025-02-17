Экспедиторов подозревают в растрате 4,5 млн тенге в Акмолинской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Акмолинской области расследуют растрату более 4,5 миллиона тенге, полученных за муку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В отдел полиции Атбасарского района поступило заявление от одного из местных ТОО о том, что с января по ноябрь 2024 года на предприятии произошла растрата более 4 миллионов тенге.
По факту начали досудебное расследование в соответствии с частью 2 статьи 189 Уголовного кодекса РК.
Удалось установить, что к делу могут быть причастны двое местных жителей, работавших в ТОО экспедиторами. Полицейские проверяют их возможную причастность.
По предварительным данным, экспедиторы, занимающиеся поставками муки, утверждали, что клиенты брали продукцию в долг. Однако установлено, что на самом деле расчёты производились наличными. Следственные действия продолжаются.
Самое читаемое
- Арестованные по делу Шерзата празднуют в ИВС: видео прокомментировали в полиции
- Димаш и китайская певица Гун Линна решились на уникальный музыкальный эксперимент
- "Бежали как потерпевшие": потолок торгового центра обрушился в Экибастузе
- Неизвестные устроили потоп в селе Алматинской области
- Пожар повышенного ранга опасности тушат в Алматы