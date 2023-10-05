"ЭксонМобил" инвестировал в Казахстан 28 миллиардов долларов
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Премьер-министр РК Алихан Смаилов провёл встречу со старшим вице-президентом компании "ЭксонМобил" Джоном Уиланом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.
Стороны обсудили реализацию проектов будущего расширения и управления устьевым давлением на месторождении Тенгиз, планы по дальнейшей разработке месторождения Кашаган, вопросы поставок сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок и строительства газосепарационного комплекса.
Глава Правительства подчеркнул, что увеличение местного содержания в крупных нефтегазовых проектах является одним из ключевых факторов для развития базовых отраслей экономики. В этой связи он призвал укреплять взаимодействие с местными производителями, заинтересованными в выпуске продукции для нужд операторов.
"Это позволит закрыть потребность по ряду позиций товаров нефтегазового машиностроения, которые в настоящее время импортируются", – сказал Алихан Смаилов.
В свою очередь Джон Уилан напомнил, что "ЭксонМобил" была одной из первых иностранных международных нефтяных компаний, открывших своё представительство в Казахстане.
"На сегодняшний день мы инвестировали в республику более 28 миллиардов долларов, что делает нас одним из крупнейших иностранных инвесторов. Являясь давним партнёром по таким крупным проектам, как Кашаган, Тенгиз и Каспийский трубопроводный консорциум, мы надеемся на дальнейшее укрепление наших двусторонних связей и стратегического партнёрства", – сказал он.
Самое читаемое
- Ваххабиты взяли под свой контроль торговлю на рынках - депутат
- Как заинтересовать современных детей – креативные педагоги поделились своими методами
- Манго и авокадо планируют выращивать в Туркестанской области
- 25 тонн пшеницы украл агроном в Акмолинской области
- "Плакала, кричала": семилетнюю школьницу осмотрели у гинеколога, не сообщив родителям