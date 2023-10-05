"ЭксонМобил" инвестировал в Казахстан 28 миллиардов долларов

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провёл встречу со старшим вице-президентом компании "ЭксонМобил" Джоном Уиланом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Стороны обсудили реализацию проектов будущего расширения и управления устьевым давлением на месторождении Тенгиз, планы по дальнейшей разработке месторождения Кашаган, вопросы поставок сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок и строительства газосепарационного комплекса.

Глава Правительства подчеркнул, что увеличение местного содержания в крупных нефтегазовых проектах является одним из ключевых факторов для развития базовых отраслей экономики. В этой связи он призвал укреплять взаимодействие с местными производителями, заинтересованными в выпуске продукции для нужд операторов.

"Это позволит закрыть потребность по ряду позиций товаров нефтегазового машиностроения, которые в настоящее время импортируются", – сказал Алихан Смаилов.

В свою очередь Джон Уилан напомнил, что "ЭксонМобил" была одной из первых иностранных международных нефтяных компаний, открывших своё представительство в Казахстане.