Экскаваторы, дроны и мешки с песком: как борются с паводками в Павлодарской области

За прошедшие сутки в Павлодарской области откачали более 70 тысяч кубометров талых вод, вывезли 1400 кубометров снега и уложили 1910 мешков с с песком, отсыпали 645 тонн инертного материала, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.



По области в противопаводковых мероприятиях задействовано 277 человек, 111 единиц техники, 34 мотопомпы, два плавсредства.



Круглосуточно работают оперативные штабы.



"По состоянию на 8:00 30 марта на контроле по области находятся 15 участков автомобильных дорог на которых происходит перелив (две республиканского, три областного и 10 районного значения), а также на контроле 9 противопаводковых участков в населенных пунктах (г.Павлодар-1, г.Аксу-1, Павлодарский-1, Актогайский-1, Майский–1, Аққулы – 1, Успенский –2, Иртышский-1) на которых проводятся работы по снижению угрозы подтопления", — сообщили в ДЧС.



Работа ведется в круглосуточном режиме. Сотрудники ДЧС и местные исполнительные органы проводят круглосуточный мониторинг населённых пунктов, в том числе и с помощью дронов.

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