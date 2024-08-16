Эксклюзив. Работает ли на самом деле первый в Казахстане завод по выпуску автомобильных шин?

"Все бегут с вашего завода". "До сих пор "пуско-наладочные работы". "Завозят готовые шины". Такие комментарии можно встретить в интернете, когда речь заходит о первом в Казахстане заводе по выпуску автомобильных шин. Его построили в Карагандинской области, однако людям до сих пор слабо верится в успех производства. Многие мотивируют это тем, что нигде и никогда не видели процесс работы конвейеров и конечного продукта. А следуя этой логике, предприятия может и не существовать на самом деле. Редакция BaigeNews.kz отправилась в город Сарань, чтобы подтвердить или опровергнуть опасения людей. Эксклюзивный репортаж с места событий.