Эксклюзив. Работает ли на самом деле первый в Казахстане завод по выпуску автомобильных шин?
Вчера, 18:17
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Вчера, 18:17Вчера, 18:17
369Фото: Akorda.kz
"Все бегут с вашего завода". "До сих пор "пуско-наладочные работы". "Завозят готовые шины". Такие комментарии можно встретить в интернете, когда речь заходит о первом в Казахстане заводе по выпуску автомобильных шин. Его построили в Карагандинской области, однако людям до сих пор слабо верится в успех производства. Многие мотивируют это тем, что нигде и никогда не видели процесс работы конвейеров и конечного продукта. А следуя этой логике, предприятия может и не существовать на самом деле. Редакция BaigeNews.kz отправилась в город Сарань, чтобы подтвердить или опровергнуть опасения людей. Эксклюзивный репортаж с места событий.
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