  • 17 Июля, 18:15
  • BAIGENEWS

Экскаваторщик ударил мужчину ковшом по голове в Астане

Сегодня, 16:42
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Иллюстративное/pxhere.com Сегодня, 16:42
Сегодня, 16:42
162
Фото: Иллюстративное/pxhere.com

На стройке в Астане мужчину ударило ковшом экскаватора по голове. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения, передаёт BaigeNews.kz.

По словам автора публикации в соцсетях, конфликт произошёл из-за того, что машинист экскаватора не пропускал водителя грузовика и стал копать дорогу, несмотря на сигналы и просьбу проехать. После того, как водитель "ГАЗели" в очередной раз попросил освободить проезд, экскаваторщик ударил его ковшом. 

"По факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы, по результатам будет принято решение", - сообщили в полиции.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @police_esil_astana

Самое читаемое

Наверх