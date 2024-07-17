Экскаваторщик ударил мужчину ковшом по голове в Астане

На стройке в Астане мужчину ударило ковшом экскаватора по голове. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения, передаёт BaigeNews.kz.

По словам автора публикации в соцсетях, конфликт произошёл из-за того, что машинист экскаватора не пропускал водителя грузовика и стал копать дорогу, несмотря на сигналы и просьбу проехать. После того, как водитель "ГАЗели" в очередной раз попросил освободить проезд, экскаваторщик ударил его ковшом.

"По факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы, по результатам будет принято решение", - сообщили в полиции.