Экскаватор задавил женщину в Караганде

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Женщина погибла под колёсами экскаватора в Караганде. Подробности происшествия сообщили в полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"29 марта в полицию Караганды поступило сообщение о том, что неустановленный экскаватор, двигаясь по улице Магнитогорская, возле одной из автобусных остановок совершил наезд на пешехода. В результате ДТП потерпевшая - 62-летняя женщина - от полученных травм скончалась на месте", - говорится в сообщении.

К слову, виновник ДТП скрылся с места происшествия. На поиски водителя был ориентирован весь личный состав ОП УП города. Вскоре в одном из районов полицейские задержали подозреваемого - 61-летнего водителя экскаватора.