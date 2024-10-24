Экскаватор раздавил подростка в результате ДТП в Алматы
Сегодня, 18:48
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Сегодня, 18:48Сегодня, 18:48
156Фото: pxhere.com
В жутком ДТП в Алматы погиб 16-летний подросток, передаёт BaigeNews.kz.
Авария произошла утром в Алатауском районе.
"15-летний юноша, управляя мопедом, следуя по улице Доспанова допустил столкновение с машиной марки "Шевроле". В результате мопед опрокинулся. На упавшего на проезжую часть 16-летнего пассажира мопеда допустил наезд экскаватор. От полученных травм подросток скончался", - сообщили в полиции.
По факту ДТП, повлекшего смерть человека, начато досудебное расследование.
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