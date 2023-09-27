  • 28 Сентября, 03:47
  • BAIGENEWS
В 2 раза сократить количество стихийных свалок в Казахстане потребовал премьер
Глава Минздрава прокомментировала проверку медцентра в Караганде
Введут ли в Казахстане карантин, ответили в Минздраве
Азиада - 2023: Казахстанские стрелки принесли второе "серебро"
Женщина и двое детей сгорели в частном доме в Петропавловске
Усилить цифровизацию здравоохранения в регионах поручил Смаилов
Индийский лоукостер запустил рейсы из Дели в Алматы
Тимур Бекмамбетов приехал в Атырау
Азиада -2023: график выступлений казахстанских спортсменов на 26 сентября
Высыхающий Каспий показал пилот российской авиакомпании
Десятки рейсов отменили в лондонском аэропорту из-за COVID-19
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Экс-зампреда Национального центра экспертизы Байгабулова признали виновным в мошенничестве

Вчера, 20:45
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
primeminister.kz Вчера, 20:45
Вчера, 20:45
389
Фото: primeminister.kz

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны рассмотрел дело в отношении бывшего заместителя председателя Национального центра экспертизы Садвакаса Байгабулова, обвинённого в совершении мошенничества с использованием служебного положения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Установлено, что директор филиала "Национальный центр экспертизы" по Жетысуской области очень хотел перемещения по службе в другой регион. Чтобы желание осуществилось быстрее, он передал Байгабулову через третьих лиц 2 500 долларов. Взятка предназначалась председателю правления НЦЭ. 

"Однако Б., который работал первым заместителем председателя правления, в должностные полномочия которого не входит решение кадровых вопросов, путём обмана похитил 2 500 долларов. Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, материалами негласных следственных действий, вещественными доказательствами и другими материалами уголовного дела", - сообщили в суде.

Санкция части 2 статьи 190 УК РК предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 4 000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1 000 часов, ограничение либо лишение свободы на срок до четырёх лет с конфискацией имущества, лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства у подсудимых: привлечение к уголовной ответственности впервые, наличие малолетних и несовершеннолетних детей, в действиях Байгабулова добровольное возмещение имущественного ущерба.

Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

"Учитывая обстоятельства совершённых преступлений и их тяжесть, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, судом Б. назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с лишением права занимать руководящие должности на государственной службе, в государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора сроком на 3 года. М. назначено наказание в виде штрафа в сумме более 22 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - сообщили в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, Байгабулов уволен с должности заместителя председателя наццентра по приказу от 18 мая.

Самое читаемое

Наверх