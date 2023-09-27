Экс-зампреда Национального центра экспертизы Байгабулова признали виновным в мошенничестве

Установлено, что директор филиала "Национальный центр экспертизы" по Жетысуской области очень хотел перемещения по службе в другой регион. Чтобы желание осуществилось быстрее, он передал Байгабулову через третьих лиц 2 500 долларов. Взятка предназначалась председателю правления НЦЭ.

"Однако Б., который работал первым заместителем председателя правления, в должностные полномочия которого не входит решение кадровых вопросов, путём обмана похитил 2 500 долларов. Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, материалами негласных следственных действий, вещественными доказательствами и другими материалами уголовного дела", - сообщили в суде.

Санкция части 2 статьи 190 УК РК предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 4 000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1 000 часов, ограничение либо лишение свободы на срок до четырёх лет с конфискацией имущества, лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.