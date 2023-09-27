Экс-зампреда Национального центра экспертизы Байгабулова признали виновным в мошенничестве

Установлено, что директор филиала "Национальный центр экспертизы" по Жетысуской области очень хотел перемещения по службе в другой регион. Чтобы желание осуществилось быстрее, он передал Байгабулову через третьих лиц 2 500 долларов. Взятка предназначалась председателю правления НЦЭ.
"Однако Б., который работал первым заместителем председателя правления, в должностные полномочия которого не входит решение кадровых вопросов, путём обмана похитил 2 500 долларов. Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, материалами негласных следственных действий, вещественными доказательствами и другими материалами уголовного дела", - сообщили в суде.
Санкция части 2 статьи 190 УК РК предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 4 000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1 000 часов, ограничение либо лишение свободы на срок до четырёх лет с конфискацией имущества, лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.
При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства у подсудимых: привлечение к уголовной ответственности впервые, наличие малолетних и несовершеннолетних детей, в действиях Байгабулова добровольное возмещение имущественного ущерба.
Отягчающих обстоятельств судом не установлено.
"Учитывая обстоятельства совершённых преступлений и их тяжесть, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, судом Б. назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с лишением права занимать руководящие должности на государственной службе, в государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора сроком на 3 года. М. назначено наказание в виде штрафа в сумме более 22 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - сообщили в суде.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Напомним, Байгабулов уволен с должности заместителя председателя наццентра по приказу от 18 мая.