Сенат Республики Казахстан одобрил назначение Амангельды Исенова членом Высшей аудиторской палаты. Это решение направлено на усиление работы органа, занимающегося контролем за государственными финансами и аудитом, передаёт BaigeNews.kz.

Амангельды Исенов имеет большой опыт в сфере государственного финансового контроля. Его назначение позволит повысить эффективность деятельности палаты и улучшить мониторинг расходования бюджетных средств.

Сенаторы отметили, что участие Исенова в работе Высшей аудиторской палаты поспособствует повышению прозрачности финансовых процессов и усилению контроля за бюджетной политикой страны.

Исенов окончил Карагандинский металлургический институт, имеет степень MBA Almaty Management University, а также прошел программу LEAD в Stanford University Graduate School of Business.

Ранее он работал в Министерстве финансов, Фонде развития малого предпринимательства и частном секторе. В последние годы занимал посты заместителя председателя правления ЕАБР и Банка развития Казахстана.