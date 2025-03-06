  • 6 Марта, 11:23
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Экс-зампред БРК Амангельды Исенов назначен членом Высшей аудиторской палаты

Сенаторы отметили, что участие Исенова в работе Высшей аудиторской палаты поспособствует повышению прозрачности финансовых процессов и усилению контроля за бюджетной политикой страны.

Сегодня, 10:21
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Kdb.kz Сегодня, 10:21
Сегодня, 10:21
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Фото: Kdb.kz

Сенат Республики Казахстан одобрил назначение Амангельды Исенова членом Высшей аудиторской палаты. Это решение направлено на усиление работы органа, занимающегося контролем за государственными финансами и аудитом, передаёт BaigeNews.kz.

Амангельды Исенов имеет большой опыт в сфере государственного финансового контроля. Его назначение позволит повысить эффективность деятельности палаты и улучшить мониторинг расходования бюджетных средств.

Сенаторы отметили, что участие Исенова в работе Высшей аудиторской палаты поспособствует повышению прозрачности финансовых процессов и усилению контроля за бюджетной политикой страны.

Исенов окончил Карагандинский металлургический институт, имеет степень MBA Almaty Management University, а также прошел программу LEAD в Stanford University Graduate School of Business.  

Ранее он работал в Министерстве финансов, Фонде развития малого предпринимательства и частном секторе. В последние годы занимал посты заместителя председателя правления ЕАБР и Банка развития Казахстана.

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