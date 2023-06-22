Экс-замакима ВКО оштрафовали за то, что усадил внучку на руль Porsche

Фото: instagram.com/kseniyapinchuk

Ролик в соцсетях с участием бывшего замакима Восточно-Казахстанской области Григория Пинчука стал основанием для административного штрафа, передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах, появившихся в Instagram, в прошлом высокопоставленный чиновник, а ныне бизнесмен едет на водительском сидении автомобиля, за руль в этот момент держится маленькая девочка с соской во рту. Пинчук восхищается, как Мишель хорошо водит машину.

Видео посмотрели в департаменте полиции области Абай и сообщили, что 22 июня в отношении 58-летнего водителя Porsche составлен административный протокол по части 1 статьи 593 КоАП РК - ”Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов”.

Нарушение влечёт административный штраф в размере 5 МРП.

Инцидент прокомментировала дочь Пинчука. В сторис Instagram она пояснила, что её дочь полгода не видела дедушку и от радости не могла усидеть на месте.

"...сильно плакала, рвалась к дедушке, когда мы ехали из аэропорта домой. Мой папа на пару секунд взял внучку посидеть у него на коленях за рулём, и, конечно же, я хотела запечатлеть этот милый момент, и, не подумав, закинула это в свой инстаграм. Мне очень грустно читать злые комментарии о том, что меня нужно лишить родительских прав. Вы серьезно? Откуда столько ненависти и злости? Разве небольшой проступок стоит таких пожеланий?" - написала она.

Женщина извинилась за случившееся.