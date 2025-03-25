Бывшая супруга казахстанского дипломата Карина Госман опубликовала в социальной сети видео с обвинениями в адрес Сакена Мамаша, передаёт BaigeNews.kz.

По словам Карины, впервые после развода она пообщалась с Сакеном в марте.

"Сакен выйграл суд по встречи с детьми, его не лишили родительских прав. Да, я обязана к нему приводить детей два раза в месяц", - сообщила она.

Госман также утверждает, что со 2 марта бывший муж начал просить прощение.

"С марта месяца меня штормит. Я плачу каждый день. Человек навязывает мне чувства вины. Так как он понимает, что суд не избежен и он сядет в тюрьму. Поэтому всё время просил прощения и манипулировал детьми", - рассказала Госман.

Она также отметила, что бывший муж предлагал ей подписать мировое соглашение.

"Человек все еще надеется, что я подпишу медиативное соглашение о примерении, где он там пропишет, что он отпишет на меня квартиры, что я не буду информационно освещать наше дело. Я на это подписываться не собираюсь. Даже без всех этих выплат и квартир, я знаю, что смогу все сама: поднять детей и обеспечить все своими силами. Все это останется на его совести", - заявила Карина.

Напомним, в мае 2024 года супруга советника посла Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша заявила, что на протяжении 10 лет супруг её насилует и избивает, она и её дети находятся в опасности. И потребовала помощи у государства.

В МИДе тогда сообщили, что отзывают этого сотрудника в Казахстан.

Позже жена дипломата вернулась на родину, её разместили в кризисном центре.

После в полиции сообщили, что возбудили уголовное дело по факту избиения Карины её супругом.

В июне 2024 года экс-советника посольства арестовали на 15 суток за избиение сестры супруги.

В начале марта 2025 года сообщалось, что суд над Сакеном Мамашем должен скоро начаться. Даты пока неизвестно.