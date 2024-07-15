Экс-супруг Даны Атешовой подал на неё заявление в полицию

В департамент полиции Астаны поступило заявление от гражданина Айтенова в отношении бывшей супруги. Про словам брата экс-акима Шымкента, женщина нанесла ему телесные повреждения, передаёт BaigeNews.kz.

"Для проверки указанных фактов возбуждено уголовное дело, в рамках которого назначена экспертиза, необходимая для установления наличия и степени повреждений, а также будут проведены следственные действия для установления всех обстоятельств", - сообщили в полиции.

Стажи порядка также напомнили гражданам недопустимости насилия в любых его проявлениях.

Ранее сообщалось о том, что в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Астаны рассмотрели дело в отношении брата бывшего акима Шымкента Марата Айтенова. Его признали виновным по части 1 статьи 73 КоАП - "Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений". Ему назначено взыскание - арест на пять суток.