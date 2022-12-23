Экс-судья СМЭС Алматинской области получила 5 лет за взятку

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В городском суде Талдыкоргана вынесен приговор экс-судье Специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области. Суд назначил женщине пять лет лишения свободы за взятку. По делу также проходили бизнесмен и два посредника, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Талдыкорганского городского суда.

Судью обвиняли по статье 190 части 3 пункт 2 УК РК - "Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием".

Бизнесмена П. обвинили по статье 24 части 3 УК РК - "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и по статье 367 УК РК - "Дача взятки".

Посредников А. и Ж. обвиняли по статье 368 части 1 УК РК - "Оглашение показаний подсудимого".

Суд установил, что судья СМЭС сообщила посредникам, что может повлиять на решение апелляционной инстанции в пользу предпринимателя. За это решение через посредников он передал судье три миллиона тенге.

Судья свою вину признала, бизнесмен обвинения в свой адрес отрицал, один посредник вину признал частично, но не согласился с квалификацией, а второй соучастник просил оправдания по делу.

"Приговором суда Т. признана виновной в совершении мошенничества, хищении чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - говорится в приговоре суда.

Предпринимателю назначили три года шесть месяцев лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Обвинение посредников А. и Ж. суд переквалифицировал и назначил каждому по полтора года лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.