Экс-сотрудника службы экономических расследований взяли под стражу в Петропавловске

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Экс-сотрудника столичной службы экономических расследований задержали в Петропавловске. Ныне практикующего адвоката подозревают в укрывательстве тяжкого коррупционного преступления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Как рассказали в областном департаменте Агентства по финмониторингу, правозащитник стал фигурантом дела о взятке в 45 миллионов тенге. Якобы столичный правозащитник достоверно знал, что руководство крупного петропавловского завода получило эти деньги, однако попытался сокрыть факт под видом гражданско-правовой сделки. За это он и ещё две подозреваемых с санкции суда помещены под стражу на два месяца.