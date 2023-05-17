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astanatv.kz Вчера, 22:49
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Вчера, 22:49
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Фото: astanatv.kz

Экс-сотрудника службы экономических расследований взяли под стражу в Петропавловске

Экс-сотрудника столичной службы экономических расследований задержали в Петропавловске. Ныне практикующего адвоката подозревают в укрывательстве тяжкого коррупционного преступления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Как рассказали в областном департаменте Агентства по финмониторингу, правозащитник стал фигурантом дела о взятке в 45 миллионов тенге. Якобы столичный правозащитник достоверно знал, что руководство крупного петропавловского завода получило эти деньги, однако попытался сокрыть факт под видом гражданско-правовой сделки. За это он и ещё две подозреваемых с санкции суда помещены под стражу на два месяца.

"Тампиев после выхода на пенсию занимался адвокатской практикой, является членом столичной коллегии адвокатов. При задержании Тампиев не имел статуса защитника по данному уголовному делу и не являлся адвокатом участников уголовного процесса. Проводятся следственные действия", - сообщила глава Управления департамента экономических расследований СКО Виктория Алпеева.

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Вчера, 22:49
301
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