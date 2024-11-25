Экс-сотрудника ДУИС задержали в Уральске

Бывшего сотрудника ДУИС ЗКО задержали за незаконное ношение оружия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

По имеющейся у редакции информации, рано утром 23 ноября в отдел полиции в Уральске позвонил неизвестный и сообщил, что возле дома №50 по улице Кунаева ходит подозрительный человек. Прибывшие на место полицейские задержали мужчину с "предметом, похожим на ружьё" в руках. Во время осмотра в подвале нашли ещё один "предмет, похожий на ружье", а рядом прицел. Все "похожие" предметы направили на баллистическую экспертизу. А также якобы провели обыски в домах одного бывшего и трёх действующих сотрудников ДУИС региона.

В департаменте уголовно-исполнительной системы ЗКО сообщили, что по подозрению в незаконном хранении и ношении оружия полицейские задержали 35-летнего жителя областного центра.

"Подозреваемого в июле 2024 года уволили из учреждения департамента уголовно-исполнительной системы ЗКО по отрицательным мотивам", – сказали в ДУИС ЗКО.

По данному факту проводится досудебное расследование.

При этом ни в департаменте полиции, ни в департаменте УИС не ответили на вопрос о роли ещё троих сотрудников органов внутренних дел.