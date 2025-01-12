Состоялся со-главный бой турнира UFC Fight Night 249 в Лас-Вегасе (США, штат Невада), в котором сошлись аргентинский файтер Сантьяго Понциниббио и Карлстон Харрис из Гайаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Поединок в полусреднем весе был запланирован на три раунда, но не продлился всю дистанцию и завершился в пользу Понциниббио техническим нокаутом в заключительной пятиминутке. Таким образом, Сантьяго одержал 31-ю победу в карьере, а Харрис потерпел седьмое поражение в ММА. Видео с боя представлено ниже.

Напомним, что в этом же дивизионе выступает непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов. 5 февраля 2022 года "Номад" дрался с Карлстоном Харрисом и победил его нокаутом. Это был третий поединок Рахмонова в UFC.