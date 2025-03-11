В Туркестанской области завершено расследование громкого коррупционного дела, в котором фигурируют высокопоставленные должностные лица, включая бывшего руководителя КГУ "Жасыл аймак" при Управлении природопользования и природных ресурсов, передаёт BaigeNews.kz. В рамках системной работы по предотвращению коррупции, проводимой Агентством, стало известно о хищении бюджетных средств в размере 14,9 млн тенге.

Туркестанский городской суд признал виновными бывшего директора Бегасилова И., его заместителя Ерназарова А., юриста Айнабекову М. и предпринимателя Муслимова И. Все они обвиняются в закупке некачественных пестицидов и гербицидов, которые не соответствовали заявленным требованиям и техническим характеристикам.

Бегасилов был приговорен к 2,6 годам лишения свободы, в то время как его коллеги получили наказание в виде ограничения свободы на 2 года. Кроме того, все обвиняемые пожизненно лишены права занимать государственные должности.