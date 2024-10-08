Экс-руководитель "Елорда құрылыс компаниясы" осужден в Астане за взятку в 170 миллионов тенге

В Астане вынесен приговор бывшему генеральному директору ТОО "Елорда құрылыс компаниясы" Руслану Кадесову и его знакомому Олжасу Давлетову, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Свидетель.kz.

Суд установил, что Кадесов в 2022 году, будучи первым руководителем ТОО "Елорда құрылыс компаниясы", которое занимается завершением проблемных строительных объектов, получил взятку от владельца ТОО "KazStroyDevelopment-2050" Асана Асанова. Взамен Кадесов должен был помочь ему с выплатой аванса и увеличением сметной стоимости строительства жилого комплекса.

По показаниям Асанова, они условились на 170 миллионов тенге, 30 миллионов он передал через Давлетова. Кадесов подписал документы на перечисление аванса в размере 1,6 миллиарда тенге. Оставшаяся часть взятки передавалась несколькими траншами.

Недовольство между ними возникло из-за того, что аванс был выплачен, а корректировка сметы не была произведена. Асанов неоднократно напоминал об этом, а осенью 2022 года, когда Кадесов уволился, предприниматель обратился в Антикоррупционную службу.

Суд приговорил Кадесова к 10 годам лишения свободы с конфискацией автомобилей Lexux LX570, Kia Carnival, Land Rover Defender и BMW 750, а также взыскал с него в пользу государства 170 милилонов тенге.

Давлетов за посреднечество приговорен к 6 месяцам лишения свободы.

У осуждённых ещё есть шанс обжаловать приговоры.