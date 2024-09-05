Экс-прокурора осудили за мошенничество на 19 млн тенге в Талдыкоргане

Талдыкорганским городским судом в сокращённом порядке рассмотрено уголовное дело в отношении экс-прокурора А. по обвинению в мошенничестве с использованием служебного положения, передаёт BaigeNews.kz.

"Установлено, что 8 июня А., являясь прокурором Управления по поддержанию гособвинения прокуратуры области, задался преступной целью хищения чужого имущества путём обмана с использованием служебного положения. Он ввёл в заблуждение знакомого К., пообещав положительно разрешить уголовное дело. Однако у А. никаких намерений вмешиваться в расследование не было. Таким образом А. завладел свыше 1,9 миллиона тенге", - сообщили в суде.

Незаконные действия прокурора выявлены в результате совместных мер подразделения собственной безопасности прокуратуры и органов национальной безопасности.



Суд с учётом смягчающих уголовную ответственность обстоятельств - чистосердечного раскаяния, добровольного возмещения ущерба, примирения с потерпевшим, а также наличия малолетних детей, один из которых имеет инвалидность, признал А. виновным и назначил ему штраф - 19 463 180 тенге.

В соответствии с частью 1 статьи 49 УК РК А. лишён классного чина "младший советник юстиции".

Приговор не вступил в законную силу.