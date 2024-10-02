Экс-президенту США Джимми Картеру исполнилось 100 лет

Бывший президент США Джимми Картер 1 октября отметил свой 100-й день рождения, став первым американским президентом, дожившим до столь почтенного возраста, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

Выходец из семьи фермеров, выращивавших арахис, в политику Картер пришел в 1960-е годы, став сенатором от штата Джорджия, а в 1976 году пошел на выборы президента в качестве кандидата от Демократической партии — и победил.

Овальный кабинет Картер занимал с 1977 по 1981 годы, и пытался остаться в Белом доме на второй срок, однако проиграл выборы республиканцу Рональду Рейгану.

И хотя последние 19 месяцев экс-президент провел в хосписе в своей родной Джорджии, по словам его внука Джейсона, экс-президент все еще "эмоционально реагирует [на визиты], переживает, смеется и любит".

Более того, в свои 100 лет он надеется успеть проголосовать на ноябрьских выборах за Камалу Харрис.

Последний раз Джимми Картер появлялся на публике в ноябре 2023 года, на панихиде по своей жене Розалин, скончавшейся незадолго до того в возрасте 96 лет. Джимми и Розалин прожили в браке 77 лет, установив абсолютный рекорд по продолжительности супружества для президентских пар.

По случаю круглого юбилея волонтеры благотворительной организации Habitat for Humanity, с которой Картер сотрудничает уже четыре десятилетия, на этой неделе обещали построить в Миннесоте 30 домов для малоимущих.

В Плейнсе, родном городе экс-президента, по случаю его 100-летия пройдет торжественная церемония натурализации 100 новых американских граждан. В небе над ними парадным строем пролетят военные самолеты.