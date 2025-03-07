Суд Южной Кореи освободил из-под стражи президента Юн Сок Ёля, обвиняемого в организации мятежа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Yonhap. Этот прецедентный случай привлек внимание не только на национальном, но и международном уровне.

Юн Сок Ёль был арестован в январе 2025 года, после чего начался процесс, связанный с его действиями 3 декабря 2024 года, когда он ввел военное положение, которое было отменено всего через шесть часов. Обвинение утверждает, что это было попыткой мятежа, но сам Юн отверг эти обвинения, заявив, что решение было "политически выверенным" и направлено на защиту страны от оппозиции, блокировавшей работу правительства.

Инцидент с арестом президента стал сенсацией. Чтобы задержать Юн Сок Ёля, полиции пришлось пройти через серьезные баррикады и даже перерезать колючую проволоку, поскольку его охрана активно препятствовала задержанию.

Если обвинения окажутся правдой, президента может ожидать длительное тюремное заключение. Однако его освобождение на текущем этапе демонстрирует сложность этого дела и интерес, который оно вызывает в стране и за ее пределами.