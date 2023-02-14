Экс-президента Кыргызстана Атамбаева могут освободить из колонии

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Верховный суд удовлетворил ходатайство адвокатов Замира Жоошева и Сергея Слесарева о возобновлении производства по уголовному делу в отношении Алмазбека Атамбаева по вновь открывшимся обстоятельствам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sputnik Кыргызстан.

Как сообщает пресс-служба ВС, постановления судебной коллегии Верховного суда от 12 октября 2021 года и от 15 марта 2022-го в отношении Атамбаева отменены.

Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.

Таким образом, отменен приговор ВС Атамбаеву по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Дело направлено на новое рассмотрение.

Атамбаев содержится в колонии в Молдовановке именно по этому делу. Отмена приговора означает, что бывшего президента могут освободить из-под стражи.