Испанский суд признал Луиса Рубиалеса, поцеловавшего футболистку Дженни Эрмосо в 2023 году после победы на чемпионате мира, виновным в сексуализированном насилии и приговорил его к штрафу более чем в 10 тысяч евро, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC Russian.

Прокуроры требовали приговорить Рубиалеса к двум с половиной годам тюремного заключения (год за сексуализированное насилие и полтора — за оказание давления), однако суд постановил оштрафовать бывшего президента федерации на более чем 10 тысяч евро. Кроме того, Рубиалесу запрещено приближаться более чем на 200 метров к Эрмосо и общаться с ней в течение года, передает Reuters.

Рубиалес утверждал в суде, что он был "абсолютно уверен", что футболистка дала согласие на поцелуй. Он описал свой поступок как "выражение привязанности" и заявил, что поцелуй в тот момент был "чем-то совершенно спонтанным".

Эрмосо, выступая в суде, настаивала, что она не давала согласия на поцелуй. Этот инцидент "омрачил самый счастливый день в моей жизни", говорила она.

Помимо сексуализированного насилия, Рубиалесу и трём его коллегам вменялось оказание давления на футболистку. Обвинение утверждало, что Рубиалес, бывший тренер женской сборной Испании Хорхе Вильда, бывший спортивный директор Королевской испанской футбольной федерации Альберт Луке и бывший глава её маркетингового отдела Рубен Ривера оказывали давление на Эрмосо, чтобы она сказала, что поцелуй произошел с её согласия.

Суд признал четырёх мужчин невиновными в оказании давления на спортсменку.

Действия Рубиалеса осудили многие политики, в том числе представители консервативного крыла, а более 80 футболисток (включая саму Эрмосо) отказались играть за сборную Испании, пока глава федерации оставался на своем посту. В соцсетях началось движение #SeAcabó ("Все кончено") за равные права в мировом женском футболе.