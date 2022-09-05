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  • Экс-президент США получил премию "Эмми" за озвучку сериала на Netflix
pixabay.com Сегодня, 07:20
142
Фото: pixabay.com

Экс-президент США получил премию "Эмми" за озвучку сериала на Netflix

Бывший президент США Барак Обама получил премию "Эмми" в номинации "Лучший рассказчик" за документальный сериал "Наши великие национальные парки" на Netflix, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

Среди других претендентов на звание лучшего рассказчика были создатель фильмов о природе Дэвид Аттенборо, актриса Лупита Нионго и знаменитый баскетболист Карим Абдул-Джаббар.

Обама также получил "Грэмми" за две аудиокниги "Смелость надежды" и "Мечты моего отца", записанные по его мемуарам.

Сериал Netflix рассказывает о дикой природе национальных парков США, а также Чили, Кении, Индонезии и других стран.

Продюсированием киноленты занималась компания Higher Ground, основанная экс-президентом и его женой в 2017 году, после того, как Обама покинул свой пост. 

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#премия #США
Сегодня, 07:20
142
Журналист

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