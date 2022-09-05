Экс-президент США получил премию "Эмми" за озвучку сериала на Netflix

Среди других претендентов на звание лучшего рассказчика были создатель фильмов о природе Дэвид Аттенборо, актриса Лупита Нионго и знаменитый баскетболист Карим Абдул-Джаббар.

Обама также получил "Грэмми" за две аудиокниги "Смелость надежды" и "Мечты моего отца", записанные по его мемуарам.

Сериал Netflix рассказывает о дикой природе национальных парков США, а также Чили, Кении, Индонезии и других стран.

Продюсированием киноленты занималась компания Higher Ground, основанная экс-президентом и его женой в 2017 году, после того, как Обама покинул свой пост.