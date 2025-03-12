Третий президент Грузии, Михаил Саакашвили, приговорен к девяти годам лишения свободы по так называемому "делу о пиджаках", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Mtavari. Это дело связано с обвинением в растрате бюджетных средств в особо крупном размере. Помимо тюремного срока, Саакашвили также лишен права занимать государственные должности в течение трех лет.

Решение было принято судом по итогам заседания, на котором экс-президент воспользовался правом на последнее слово. Судья Бадри Кочламазашвили вынес приговор, учитывая все обстоятельства дела. В рамках того же дела был осужден и бывший глава Специальной службы государственной охраны Теймураз Джанашия, которому назначен штраф в размере 300 тысяч лари.

Обе фигуры обвиняются в незаконном присвоении крупных сумм денег, которые они растратили с использованием служебного положения по предварительному сговору. Следствие установило, что ими было растрачено девять миллионов лари бюджетных средств, что и стало основой обвинений в адрес бывших высокопоставленных чиновников.

Напомним, экс-президента Грузии задержали в октябре 2021 года. Он руководил страной с 2004 по 2013 годы.