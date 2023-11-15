Экс-президент АО "Казахфильм" подозревается в коррупции

Антикоррупционной службой изобличена преступная деятельность экс-президента АО "Казахфильм" им. Шакена Айманова", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по противодействию коррупции РК.

"В 2017 году построенная в рамках кинопроекта "Кочевник" на берегу реки Или Алматинской области Бутафорская крепость "Туркестан", реализована по цене ниже рыночной стоимости в 44 раза коммерческой организации, аффилированной с экс-руководством Министерства культуры и спорта", - говорится в сообщении.

В настоящее время, как отметили в Антикоре, принимаются меры по возврату данного актива и земельного участка государству.