Экс-председателя правления ТОО "LRT" заочно осудили в Астане

В межрайонном суде по уголовным делам Астаны огласили приговор в отношении бывшего председателя правления ТОО "LRT" Талгата Ардана, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшими тяжкие последствия, передаёт BaigeNews.kz.

Дело рассмотрели без участия подсудимого, поскольку он объявлен в международный розыск.

"22 декабря 2016 года бывший председатель правления ТОО "LRT" А., злоупотребляя должностными полномочиями, вопреки интересам службы, при отсутствии фактической потребности, незаконно запросил у Государственного Банка развития Китая первый транш внешнего займа на сумму 257,6 миллиона долларов по проекту строительства LRT. С момента поступления средств они не были использованы по проекту. 26 ноября 2018 года решением СМЭС Алматы принудительно прекращена деятельность банка. Таким образом, реализация проекта сорвана, заёмные средства, полученные от ГБРК, не возвращены в ТОО, и денежные средства не были использованы по целевому назначению. Тем самым его действия повлекли тяжкие последствия, так как ТОО "City transportation systems" причинен ущерб свыше 85 миллиардов тенге", - сообщили в суде.

Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны от 03.05.2023 года Ардан осуждён заочно за растрату бюджетных денежных средств в особо крупном размере к семи годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Прокурор просил назначить наказание по пункту 3 части 4 статьи 361 УК РК в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы. С применением части 6 статьи 58 УК путём частичного сложения наказания по предыдущему приговору, окончательно назначить 11 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. И взыскать с Ардана свыше 85 миллиардов тенге в пользу ТОО "City transportation systems".

Представитель потерпевшего поддержал позицию прокурора.

Сторона защиты просила оправдать подсудимого за отсутствием состава преступления.

Обстоятельством, смягчающим ответственность и наказание, суд признал наличие у Ардана малолетних детей.

"Приговором суда А. признан виновным и осуждён к 4 годам 8 месяцам лишения свободы, путём частичного сложения наказания, назначенного по приговору суда от 03.05.2023 года, окончательно назначено 9 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Кроме того, с А. в пользу ТОО "City transportation systems" взыскан материальный ущерб в размере свыше 85 миллиардов тенге", - сообщили в суде.

По делу вынесено частное постановление в адрес прокурора по факту халатности должностных лиц Минфина РК, так как не осуществлялся контроль по договору госзайма.

Приговор ещё не вступил в законную силу.