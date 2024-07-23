Экс-полицейскому ужесточили наказание за убийство супруги

Суд изменил приговор экс-полицейскому, осуждённому по обвинению в убийстве своей супруги, передаёт BaigeNews.kz.

Труп молодой женщины был обнаружен во дворе дома в Костанайском районе осенью 2023 года. Убитая работала в полиции, как и её супруг. Пара была на стадии бракоразводного процесса. Первым в числе подозреваемых в убийстве оказался супруг убитой, его задержали.

В отношении бывшего инспектора батальона патрульной полиции возбудили уголовное дело по статье 99 часть1 УК РК (умышленное убийство).

"Установлено, что Т. в ходе конфликта, произошедшего с супругой, задушил её электрическим удлинителем. С целью сокрытия преступления он перенёс труп в гараж, где инсценировал самоубийство путём повешения. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть потерпевшей наступила в результате механической асфиксии вследствие сдавливания шеи", – сообщает Костанайский областной суд.

Суд признал экс-полицейского виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы.

Потерпевшая сторона и адвокат осуждённого Т. подали апелляционные жалобы. Судебная коллегия согласилась с выводами суда первой инстанции о виновности Т. в убийстве супруги, но изменила наказание.

"С учётом личности осуждённого Т., его поведения до и после совершения преступления коллегия увеличила срок назначенного судом наказания с 9 лет до 11 лет лишения свободы, частично удовлетворив апелляционную жалобу потерпевшего", – сообщили в областном суде.