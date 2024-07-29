Экс-полицейского разыскивают за совершение тяжкого преступления в области Улытау

Экс-оперуполномоченного ОП Сатпаева разыскивают за совершение тяжкого преступления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.

"Департаментом Агентства по противодействию коррупции по области Улытау, за совершение тяжкого преступления, предусмотренного пунктом 3 части 4 статьи 362 УК РК разыскивается Бакыт Адиль Есенжолулы, 25.07.2000 года рождения, уроженец Карагандинской области (экс-оперуполномоченный ОП Сатпаев). Мера пресечения – "Содержание под стражей", - сообщили в Антикоре.

В случае обнаружения местонахождения либо получения информации о вероятном местонахождении разыскиваемого лица, граждан просят сообщить инициатору розыска - в Департамент Агентства по противодействию коррупции по области Улытау по телефонам: дежурная часть 8 (7102) 72-12-31, группа розыска - 8-771-192-44-20, 8-775-912-87-07 (или написать на электронную почту kb.ulytau@antikor.gov.kz).

Вознаграждение и анонимность гарантируются.