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  • Экс-полицейского из Атырау оштрафовали на 18 миллионов тенге
BaigeNews.kz Сегодня, 05:38
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Фото: BaigeNews.kz

Экс-полицейского из Атырау оштрафовали на 18 миллионов тенге

Суд Атырау оштрафовал бывшего полицейского на 18 миллионов тенге. Его обвинили в подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Суд установил, что будучи полицейским обвиняемый обещал забрать документы граждан Узбекистана с отдела миграционной службы, но за вознаграждение руководству в размере 600 тысяч тенге. Однако деньги присвоил себе. Вина подсудимого доказана показаниями потерпевшего, свидетелей и видеозаписями.

Суд признан экс-полицейского виновным и назначил наказание в виде штрафа в 30-кратном размере суммы взятки - 18 миллионов тенге. Также подсудимому пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе и в государственных организациях. Лишился он и специального звания старшего лейтенанта.

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#мошенничество #взятка #Коррупция #полицейский #Атырау
BaigeNews.kz
Сегодня, 05:38
75
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