Экс-полицейского из Атырау оштрафовали на 18 миллионов тенге

Фото: BaigeNews.kz

Суд Атырау оштрафовал бывшего полицейского на 18 миллионов тенге. Его обвинили в подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Суд установил, что будучи полицейским обвиняемый обещал забрать документы граждан Узбекистана с отдела миграционной службы, но за вознаграждение руководству в размере 600 тысяч тенге. Однако деньги присвоил себе. Вина подсудимого доказана показаниями потерпевшего, свидетелей и видеозаписями.

Суд признан экс-полицейского виновным и назначил наказание в виде штрафа в 30-кратном размере суммы взятки - 18 миллионов тенге. Также подсудимому пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе и в государственных организациях. Лишился он и специального звания старшего лейтенанта.