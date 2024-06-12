Экс-полицейский застрелился в Караганде
Сегодня, 13:42
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Сегодня, 13:42Сегодня, 13:42
65Фото: pixabay.com
10 июня в Караганде во дворе своего дома обнаружили труп 48-летнего мужчины, который покончил жизнь самоубийством, выстрелив из собственного зарегистрированного ружья, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области. Убитым оказался бывший полицейский.
"Факт зарегистрирован в полиции. Проводится расследование. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК не подлежит разглашению", - говорится в сообщении.