Экс-полицейский застрелился в Караганде

10 июня в Караганде во дворе своего дома обнаружили труп 48-летнего мужчины, который покончил жизнь самоубийством, выстрелив из собственного зарегистрированного ружья, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области. Убитым оказался бывший полицейский.

"Факт зарегистрирован в полиции. Проводится расследование. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК не подлежит разглашению", - говорится в сообщении.