  • 12 Июня, 13:59
  • BAIGENEWS

Экс-полицейский застрелился в Караганде

Сегодня, 13:42
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 13:42
Сегодня, 13:42
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Фото: pixabay.com

10 июня в Караганде во дворе своего дома обнаружили труп 48-летнего мужчины, который покончил жизнь самоубийством, выстрелив из собственного зарегистрированного ружья, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области. Убитым оказался бывший полицейский.

"Факт зарегистрирован в полиции. Проводится расследование. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК не подлежит разглашению", - говорится в сообщении.

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