В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что по факту жестокого убийства женщины в одной из многоэтажек микрорайона Шугыла 3 мая возбуждено уголовное дело, передаёт BaigeNews.kz.

"По факту убийства женщины возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что между сожителями произошёл семейный скандал, в ходе которого мужчина нанёс женщине ножевые ранения, от которых она скончалась на месте. После этого подозреваемый попытался покончить с собой, нанеся себе удары ножом в шею и брюшную полость", - прокомментировали в ДП.

Подозреваемого задержали на месте преступления и доставили в больницу в тяжелом состоянии. К нему представили охрану.

Также правоохранители подтвердили, что он ранее проходил службу в ДП Алматинской области и был уволен по отрицательным мотивам.

"В настоящее время проводится следственные действия в целях установления всех обстоятельств произошедшего", - дополнили стражи порядка.

По данным из соцсетей, мужчина убил свою сожительницу на глазах у детей. Погибшей было 34 года, она работала директором школы в селе Узынагаш. Известно, что жертва и убийца не состояли в законном браке, но воспитывали троих малолетних детей.

Ранее шымкентца судили за убийство супруги.