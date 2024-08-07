Экс-начальница миграционной службы Абайской области Гульвира Доненбаева сказала последнее слово в суде

Почти год шло судебное расследование в отношении бывшей главы управления миграционной службы по Абайской области Гульвиры Доненбаевой, которая обвиняется во взятке. Накануне оглашения приговора трое подсудимых, которые идут по этому делу, пользуясь своим правом сказали последнее слово. Они заявили, что дело сфабриковано. В зале суда побывал корреспондент BaigeNews.kz.

В конце сентября прошлого года сотрудники антикоррупционной службы по Абайской области задержали по подозрению во взятке Гульвиру Доненбаеву и двух её подчинённых.

Как отрапортовал Антикор, в деле фигурирует три человека. Руководитель миграционной службы получила взятку за помощь в переводе сотрудницы районного отдела в городской. Взяткодатель - молодая женщина, мать троих детей. Цена вопроса - 1000 долларов США. Посредником якобы выступил их коллега, сотрудник миграционной службы Семея.

Дело было передано в уголовный суд 20 мая этого года, в первые судебные слушания состоялись в июне.

7 августа прошла заключительная встреча, на которой обвиняемые взяли последнее слово. Все трое заявили, что не виновны, и что никогда не брали и не давали взятки.

Первой выступила Гульвира Доненбаева.

"Почти год шло расследование уголовного дела в отношении меня. За это время на меня и на моих близких со стороны сотрудников антикоррупционной службы оказывалось колоссальное давление с требованием признаться в том, чего я не совершала, нарушая все мои конституционные права. Я привыкла работать честно и принципиально, и уверена, что справедливость восторжествует. Мы все узнаем, кто подкинул в мою сумку деньги, и кому это было выгодно...", - сказала в начале своего выступления экс-глава миграционной службы Гульвира Доненбаева.

По её словам, за полгода до задержания за ней велась тотальная слежка. Но поводов привлечь ее к какой-либо ответственности не нашлось.

"Если бы я нечестно работала в миграционной службе, за полгода тотальной слежки была бы масса возможностей для привлечения меня к ответственности. За все годы службы я никогда не занималась продажей должностей, тем более для матери трёх детей, где один ребёнок болен. За всё время работы начальником миграционной службы Департамента полиции области Абай я не раз рекомендовала к назначению и переводу на должность сотрудников только по деловым качествам. Сотрудники КНБ и прокуратуры не раз обращались ко мне в содействии задержания иностранных граждан", - напомнила Доненбаева.

В заключении она ещё раз заявила, что не виновна, и попросила суд быть объективным.

"Уважаемый суд! Прошу объективно рассмотреть настоящее уголовное дело и вынести единственный верный приговор - оправдательный. Я невиновна. У меня всё", - заключила она.

В 1994 году Гульвира Доненбаева начала свою трудовую деятельность в органах внутренних дел Семея. Её первая должность - старший инспектор по паспортной и визовой работе. В разные годы возглавляла управление миграционной службы УВД Астаны, аналогичное ведомство в Восточно- Казахстанской области. А с образованием Абайской области пришла работать в родной регион.

Кроме Гульвиры Доненбаевой последнее слово держал её сотрудник, который обвиняется в передаче ей взятки от коллеги Айгерим, которая якобы ожидала повышения по службе за вознаграждение. Мужчина заявил, его подставили, что он не может быть виновен, так как в момент совершения преступления его не было на работе.

"Нет ни одного существенного доказательства в моей виновности. Более того, во время якобы предполагаемого совершения преступления я отсутствовал в здании миграционной службы. А к Айгерим заходил после того, как вышел из кабинета Гульвиры Бекетаевны, и не мог передать денежные средства. Надеюсь на объективное решение по делу, и что справедливость восторжествует", - высказал свою позицию второй обвиняемый по делу о коррупции.

Третья подсудимая также сказала, что не согласна с обвинениями, и что взятку Доненбаевой она не давала.

"Я надеюсь на справедливое решение суда", - смогла выговорить в расстроенных чувства экс-сотрудница миграционной службы, мать троих детей.

По словам адвоката подсудимой Доненбаевой, в деле не было экспертизы отпечатков пальцев с купюр, и видео, которое бы показывало момент передачи взятки.

Сама Доненбаева рассказала, что семь месяцев провела в изоляторе временного содержания. После многочисленных ходатайств и апелляций её перевели на домашнее содержание под стражей.

Приговор по этому делу огласят 8 августа в уголовном суде г. Семей.