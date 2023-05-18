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Экс-начальника колонии отправили за решётку в Павлодаре за благосклонность к осуждённым
Бывшего начальника колонии осудили в Павлодаре за то, что он много позволял осуждённым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
41-летний подполковник обвинялся по части 2-1 статьи 361 УК РК – злоупотребление должностными полномочиями.
Начальником учреждения №47 КУИС МВД РК он работал чуть больше двух месяцев. За это время не раз нарушил процесс исполнения наказания – троим осуждённым разрешал не соблюдать распорядок дня. Они беспрепятственно могли уйти и не возвратиться в установленный срок в исправительное учреждение. Все трое свободно передвигались не только по Павлодарской области, но и ездили в Астану, Щучинск, Кокшетау.
Пользуясь служебным положением, экс-начальник колонии давал поручения дежурным помощникам в суточных ведомостях и ежедневных сводках не отражать отсутствие этих осуждённых.
Подполковника взяли под стражу 26 апреля. Приговор объявили в суде №2 Павлодара.
Сотруднику правоохранительных органов назначили наказание – 1,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности. Кроме того, его лишили специального звания подполковник юстиции.
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