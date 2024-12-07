Экс-модель Playboy предложила Шавкату Рахмонову раздеться
Напомним, свой следующий бой Шавкат Рахмонов проведёт утром 8 декабря.
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Ведущая UFC и бывшая модель Playboy Нина Мари Даниэль задала необычный вопрос казахстанскому бойцу Шавкату Рахмонову, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
— Есть реалити-шоу "Голые и напуганные" (Naked and Afraid), где люди оказываются в дикой природе. Поучаствовал бы в таком шоу?
— Я? Да не, не хочу. Голый ходить не хочу!
— Дело именно в этой части, да? Не в боязни?
— Да.
Напомним, свой следующий бой Шавкат Рахмонов проведёт утром 8 декабря: он сразится с непобежденным ирландским файтером Иэном Гэрри. Изначально Рахмонов должен был драться с чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом, но тот снялся из-за проблем со здоровьем.
Журналистка Нина Мари Даниэль известна своими каверзными вопросами. Ранее она интересовалась у Шавката Рахмонова, верит ли он в инопланетян, а также сравнивала "Номада" с героями "Игры престолов".
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