Ведущая UFC и бывшая модель Playboy Нина Мари Даниэль задала необычный вопрос казахстанскому бойцу Шавкату Рахмонову, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

— Есть реалити-шоу "Голые и напуганные" (Naked and Afraid), где люди оказываются в дикой природе. Поучаствовал бы в таком шоу?

— Я? Да не, не хочу. Голый ходить не хочу!

— Дело именно в этой части, да? Не в боязни?

— Да.

Напомним, свой следующий бой Шавкат Рахмонов проведёт утром 8 декабря: он сразится с непобежденным ирландским файтером Иэном Гэрри. Изначально Рахмонов должен был драться с чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом, но тот снялся из-за проблем со здоровьем.

Журналистка Нина Мари Даниэль известна своими каверзными вопросами. Ранее она интересовалась у Шавката Рахмонова, верит ли он в инопланетян, а также сравнивала "Номада" с героями "Игры престолов".