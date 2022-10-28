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Экс-министру здравоохранения Елжану Биртанову огласили приговор
Экс-министра здравоохранения Казахстана Елжана Биртанова признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, приговорив к пяти годам ограничения свободы, передает BaigeNews.kz.
При этом бывшего главу Минздрава оправдали по обвинению в незаконном использовании борта санавиации.
"Суд приговорил: Биртанова Елжана Амантаевича признать невиновным в уголовном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 361 УК РК по эпизоду использования воздушного судна санитарной авиации, и оправдать за отсутствием в его действиях состава данного уголовного правонарушения. Биртанова Елжана и Абишева Олжаса признать виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 361 ч.4 п.3 УК РК и назначить по данной статье Биртанову наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет, Абишеву – наказание в виде ограничения свободы, сроком на 4 года", - зачитал приговор судья.
Суд также постановил установить за ними пробационный контроль с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, в судах, органах местного самоуправления, Нацбанке и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организациях, госорганизациях и субъектах квазигосударственного сектора.
"Возложить на осужденных обязанности, предусмотренные частью 2 статьи 44 УК не менять постоянное место жительства, работы без уведомления уполномоченного госоргана, осуществляющего контроль за поведением осуждённых. В свободное от работы время не покидать место жительства, не выезжать в другие местности без уведомления уполномоченного органа. В соответствии с частью 1 статьи 44 УК, привлечь Абишева к принудительному труду по 100 часов ежегодно в течение всего срока отбывания основного наказания", - сказано в приговоре.
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