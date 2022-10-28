Экс-министру здравоохранения Елжану Биртанову огласили приговор

Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

Экс-министра здравоохранения Казахстана Елжана Биртанова признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, приговорив к пяти годам ограничения свободы, передает BaigeNews.kz.

При этом бывшего главу Минздрава оправдали по обвинению в незаконном использовании борта санавиации.

"Суд приговорил: Биртанова Елжана Амантаевича признать невиновным в уголовном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 361 УК РК по эпизоду использования воздушного судна санитарной авиации, и оправдать за отсутствием в его действиях состава данного уголовного правонарушения. Биртанова Елжана и Абишева Олжаса признать виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 361 ч.4 п.3 УК РК и назначить по данной статье Биртанову наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет, Абишеву – наказание в виде ограничения свободы, сроком на 4 года", - зачитал приговор судья.

Суд также постановил установить за ними пробационный контроль с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, в судах, органах местного самоуправления, Нацбанке и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организациях, госорганизациях и субъектах квазигосударственного сектора.