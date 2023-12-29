Экс-министру юстиции Казахстана продлили арест

Бывшему министру юстиции Казахстана Марату Бекетаеву продлили арест на один месяц – до 21 января 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда Астаны.

Информацию подтвердили в пресс-службе суда Астаны.

"Специализированным межрайонным следственным судом Астаны санкционировано продление меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Бекетаева М. до 21 января 2024 года", – говорится в сообщении.

Напомним, Бекетаев задержан сотрудниками Антикоррупционной службы. Его подозревают в лоббировании интересов аффилированной компании путём заключения ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг.

Бывшего министра юстиции арестовали на два месяца. Бекетаев был задержан при попытке скрыться из страны.