Экс-министру юстиции Казахстана продлили арест
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Бывшему министру юстиции Казахстана Марату Бекетаеву продлили арест на один месяц – до 21 января 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда Астаны.
Информацию подтвердили в пресс-службе суда Астаны.
"Специализированным межрайонным следственным судом Астаны санкционировано продление меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Бекетаева М. до 21 января 2024 года", – говорится в сообщении.
Напомним, Бекетаев задержан сотрудниками Антикоррупционной службы. Его подозревают в лоббировании интересов аффилированной компании путём заключения ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг.
Бывшего министра юстиции арестовали на два месяца. Бекетаев был задержан при попытке скрыться из страны.
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