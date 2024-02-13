Экс-министру Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли окончательный приговор

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Астаны вынесен приговор в отношении М., И. и Т. Виновные осуждены за покушение к даче взятки в особо крупном размере, посредничество и мошенничество, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на суд.

По информации специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Астаны, следствием М. обвинялся в покушении к даче взятки в особо крупном размере (ст.ст.24 ч.3 – 367 ч.4 УК), И. – в посредничестве во взяточничестве (ст.368 ч.1 УК) и Т. – в мошенничестве в особо крупном размере (ст.190 ч.4 п.2)", -

"Приговором суда М. признан виновным в покушении к даче взятки в особо крупном размере и на основании ч. 3 и 6 ст. 58 УК по совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого наказания, назначенного приговором межрайонного суда по уголовным делам города Астана от 20.06.2023 года, более строгим, окончательно осужден к 11 годам лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе", - говорится в сообщении.

Также И. признана виновной в посредничестве во взяточничестве (ч.1 ст.368 УК) и осуждена к 6 месяцам лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.

Т. признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (п.2) ч.4 ст. 190 УК) и осужден к 6 годам 8 месяцам лишения свободы, с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 10 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в июне прошлого года Мухамедиулы осудили на восемь лет лишения свободы по двум статьям - организация хищения вверенных бюджетных средств в группе лиц в сговоре в особо крупном размере, а также их присвоение или растрата. Позже ему предъявили новые обвинения.