Экс-министр в Китае приговорён к смертной казни за коррупцию

Фото: nbd.com.cn

Суд в Китае приговорил бывшего министра юстиции КНР, бывшего замглавы министерства общественной безопасности КНР Фу Чжэньхуа к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на газету National Business Daily (NBD).

Суд установил, что Фу Чжэньхуа использовал своё служебное положение для получения взяток в целях личной выгоды, оказывал покровительство отдельным лицам в ведении бизнеса, кроме того, он "скрывал улики о предполагаемых тяжких преступлениях своего младшего брата".

Народный суд средней ступени города Чанчунь провинции Цзилинь огласил приговор бывшему министру юстиции КНР, бывшему замглавы министерства общественной безопасности КНР Фу Чжэньхуа по делу о коррупционных преступлениях.

"Фу Чжэньхуа приговаривается к смертной казни за взяточничество с отсрочкой исполнения приговора на два года", – говорится в сообщении.

Двухлетняя отсрочка смертной казни – распространенная практика в Китае. Согласно статье 50 Уголовного кодекса КНР, смертный приговор в таком случае может быть заменен на пожизненный срок, если в течение двух лет осужденный не совершит умышленного преступления. Фактически, чаще всего чаще всего отсрочка означает освобождение от смертной казни.

Сама же смертная казнь в Китае представляет собой расстрел или смертельную инъекцию.

Суд установил, что Фу Чжэньхуа использовал свое служебное положение для получения взяток в целях личной выгоды, оказывал покровительство отдельным лицам в ведении бизнеса, кроме того он "скрывал улики о предполагаемых тяжких преступлениях своего младшего брата". В частности, согласно данным следствия, Фу Чжэньхуа получил взяток на сумму более 117 миллионов юаней (около 16,5 миллиона долларов).

Подсудимый признал вину и раскаялся, а также вернул деньги. Суд постановил, что по истечении двухлетней отсрочки смертный приговор может быть заменен на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение.

Фу Чжэньхуа с 2013 по 2018 годы занимал пост заместителя главы министерства общественной безопасности КНР, с 2018 по 2020 годы занимал должность министра юстиции.

Центральная комиссия Компартии Китая по проверке дисциплины в октябре 2021 года начала расследование в отношении Фу Чжэньхуа по подозрению в коррупционных преступлениях.

За последние несколько лет под следствие из-за коррупционных преступлений попали сразу несколько бывших заместителей главы министерства общественной безопасности КНР. Ли Дуншэн был приговорен к 15 годам лишения свободы, экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй получил 13,5 лет тюрьмы, Сунь Лицзюнь еще ожидает решения по своему делу.