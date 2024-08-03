Экс-министр просвещения дал советы казахстанцам, не получившим грант

Председатель Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента, бывший министр просвещения Асхат Аймагамбетов дал несколько советов казахстанским выпускникам, которые не смогли поступить на грант, передаёт BaigeNews.kz.

По словам экс-министра, в социальных сетях ему поступило много вопросов на эту тему.

"Прежде всего, важно помнить, что у вас всё ещё есть возможность получить грант. Во-первых, будет перераспределение нескольких тысяч неиспользованных грантов. Эти гранты будут присуждены абитуриентам в соответствии с их баллами на ЕНТ. Во-вторых, существуют гранты акиматов. Из местного бюджета выделяется ещё несколько тысяч грантов. В-третьих, фонд "Қазақстан халқына" также предоставляет образовательные гранты. Дополнительную информацию можно найти на их сайте. В-четвертых, есть гранты "отказников". Некоторые абитуриенты отказываются от полученных ими грантов. Таких грантов будет много. Они также будут перераспределены", — советует Аймагамбетов.

Также он порекомендовал ещё один способ — выбрать платное обучение, а затем, при успешной учебе и высоком GPA, подать заявление на освободившиеся гранты.

"В-шестых, есть возможность взять "gap year". Вы сможете подготовиться за год, снова сдать ЕНТ и получить грант. Я сам имел такой опыт. И, наконец, в-седьмых, рассмотрите возможность поступления в колледж. На рынке труда большой дефицит специалистов с таким образованием. Надеюсь, эта информация окажется полезной! Если у вас возникнут ещё какие-либо вопросы, обращайтесь в приемные комиссии вузов", — рекомендует экс-министр.

Напомним, сегодня Министерство науки и высшего образования обнародовало список обладателей образовательных грантов на 2024-2025 учебный год. Список можно посмотреть здесь. В этом году в стране выделено более 94 тысяч образовательных грантов.