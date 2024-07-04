Экс-министр обороны Казахстана назначен генсеком ШОС
Сегодня, 15:04
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Сегодня, 15:04Сегодня, 15:04
41Фото: сайт премьер-министра Казахстана
Представитель Казахстана Нурлан Ермекбаев назначен генсеком ШОС на 2025-2027 годы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на БЕЛТА.
Соответствующее решение принято на саммите ШОС в Астане.
"Генеральным секретарем ШОС с 1 января 2022 года является представитель КНР Чжан Мин. В порядке установленного принципа ротации с 1 января 2025 года его сменит представитель Казахстана Нурлан Ермекбаев. В настоящее время он занимает пост заместителя генерального секретаря ШОС", - пишет издание.
Сейчас Ермекбаев занимает долдность заместителя генерального секретаря Организации.
Нурлан Ермекбаев родился в 1963 году в Шымкенте. Учился в том числе в Военном Краснознаменном институте МО СССР в Москве. Служил в составе военной миссии СССР в Народной Республике Ангола. Владеет казахским, русским, английским и китайским.
В разные годы работал советником посольства в Китае, замглавы МИД, помощником президента по международным вопросам. Также был помощником президента - секретарем Совбеза, министром обороны Казахстана.