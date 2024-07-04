Экс-министр обороны Казахстана назначен генсеком ШОС

"Генеральным секретарем ШОС с 1 января 2022 года является представитель КНР Чжан Мин. В порядке установленного принципа ротации с 1 января 2025 года его сменит представитель Казахстана Нурлан Ермекбаев. В настоящее время он занимает пост заместителя генерального секретаря ШОС", - пишет издание.

Нурлан Ермекбаев родился в 1963 году в Шымкенте. Учился в том числе в Военном Краснознаменном институте МО СССР в Москве. Служил в составе военной миссии СССР в Народной Республике Ангола. Владеет казахским, русским, английским и китайским.

В разные годы работал советником посольства в Китае, замглавы МИД, помощником президента по международным вопросам. Также был помощником президента - секретарем Совбеза, министром обороны Казахстана.