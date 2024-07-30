Алибек Куантыров назначен вице-министром иностранных дел Казахстана

Экс-министр национальной экономики Алибек Куантыров распоряжением главы государства назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.



В то же время президент освободил от должности вице-министра иностранных дел Назиру Нурбаеву.

Алибек Куантыров родился в 1983 году в г. Атырау. Окончил Томский государственный университет, Мичиганский университет.

Трудовую деятельность начал в 2005 году и. о. ведущего специалиста в Министерстве экономики и бюджетного планирования.

В 2005-2010 годах работал на различных должностях в Министерстве экономики и бюджетного планирования.

В 2010-2013 годах - заместитель директора департамента бюджетного планирования и прогнозирования Министерства финансов.

В 2013 году - заместитель председателя Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий.

В 2013-2019 годах трудился на различных должностях в Администрации Президента.

С апреля 2019 года - заместитель заведующего отделом информационно-аналитического обеспечения канцелярии первого президента.

В 2019 году был зачислен в Президентский молодежный кадровый резерв.

На пост министра национальной экономики Алибек Куантыров был назначен в январе 2022 года. В апреле 2023-го Алибек Куантыров был переназначен на эту должность.