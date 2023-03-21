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Экс-лидер "Астаны" нашёл способ избежать тюремного срока
Голландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс отреагировал на обвинения в адрес полузащитника "Урала" Рая Влута, который ранее выступал за "Астану", , передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Прокуратура Нидерландов требует для футболиста 3,5 года тюрьмы за ДТП со смертельным исходом.
"В Нидерландах очень много говорят об этом инциденте. Четырехлетний ребенок был убит в результате быстрой езды Влута в состоянии алкогольного опьянения. Игрок поступил безрассудно! Думаю, Рай был шокирован сроком в 3,5 года. На самом деле это очень грустная ситуация. Она подобна той, которая случилась с Промесом. Между ними есть одно сходство: они живут в России. Однако у России с Нидерландами нет никаких взаимоотношений, они не могут запросить экстрадицию Влута. У адвоката семьи того ребенка есть опасения, что Влут примет гражданство РФ и останется жить в России. Через 2-3 недели будет вынесен приговор. Тогда и будем знать больше информации о данном инциденте", — сказал Каптейнс "СЭ".
В ноябре 2021-го автомобиль Влута попал в ДТП, столкнувшись с машиной, в которой находилась семья с детьми. 4-летний ребенок не выжил. В организме Влута обнаружили 1,18 промилле алкоголя. 20 марта прокуратура Нидерландов запросила для него 3,5 года тюрьмы.
С сентября прошлого года 27-летний голландец выступает за "Урал". Он провел за екатеринбуржцев 14 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
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