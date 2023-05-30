Экс-капитан "Барыса" Никита Михайлис стал игроком "Металлурга"

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Нападающий сборной Казахстана по хоккею Никита Михайлис официально перешел в магнитогорский "Металлург", передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил официальный сайт магнитогорского клуба.

Хоккейный клуб "Металлург" и форвард Никита Михайлис заключили контракт. Соглашение с 27-летним нападающим рассчитано на один год.

К слову, Никита Михайлис - воспитанник казахстанского хоккея. Большую часть карьеры форвард провёл в системе "Барыса", начав свой путь в профессиональном хоккее в команде "Барыс Астана-2" (2011/12), Никита выступал за "Снежных Барсов" (МХЛ, 2012-2015), "Номад" (Чемпионат Казахстана, 2015-2019) и усть-каменогорское "Торпедо" (ВХЛ, 2016/17). С 2014 года форвард на регулярной основе привлекался в "Барыс", постепенно став игроком основного состава. В сезоне 2021/22 Никита установил личный рекорд по очкам, набрав 46 (19+27) баллов. Уже в следующем году нападающий стал капитаном команды. Помимо этого, Никита входил в состав сборной Казахстана по хоккею, пройдя путь от команды U18 до основной сборной.



В предыдущем сезоне на счету Никиты Михайлиса 41 (15+26) результативный балл в 58-и играх сезона, при показателе полезности "+3". Также нападающий был капитаном "Барыса". Всего в КХЛ у форварда 411 матчей и 221 (99+122) очко, при показателе полезности "+6", среднем времени на льду 14 минут и 49 секунд и 18.9 сменах за игру.